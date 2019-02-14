В Геленджике построят новый аэровокзальный комплекс
В Геленджике появится новый аэровокзальный комплекс. Его планируют возвести до конца 2021 года. Соглашение о строительстве подписали в рамках стартовавшего сегодня Российского инвестиционного форума в Сочи.
– Сегодня Геленджик принимает порядка 4 миллионов туристов в год. Однако это не предел для курорта – потенциал у него еще далеко не исчерпан. Строительство аэровокзального комплекса позволит увеличить число туристов, прибывающих в город. Новый аэропорт будет соответствовать всем современным международным стандартам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что площадь аэровокзального комплекса составит около 9 000 кв. метров. Также здесь возведут здания технических служб, парковки и стоянки для автомобилей и автобусов. Общий объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU