2019-02-14T13:17:12+03:00
Общество

В Геленджике построят новый аэровокзальный комплекс

Его возведение планируют завершить в 2021 году
Максим ОСОКИН
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Проект нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Фото: Archivio FuksasПроект нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Фото: Archivio Fuksas
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В Геленджике появится новый аэровокзальный комплекс. Его планируют возвести до конца 2021 года. Соглашение о строительстве подписали в рамках стартовавшего сегодня Российского инвестиционного форума в Сочи.

– Сегодня Геленджик принимает порядка 4 миллионов туристов в год. Однако это не предел для курорта – потенциал у него еще далеко не исчерпан. Строительство аэровокзального комплекса позволит увеличить число туристов, прибывающих в город. Новый аэропорт будет соответствовать всем современным международным стандартам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что площадь аэровокзального комплекса составит около 9 000 кв. метров. Также здесь возведут здания технических служб, парковки и стоянки для автомобилей и автобусов. Общий объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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