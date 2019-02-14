2019-02-14T13:30:54+03:00
Общество

В Краснодаре пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Их проведут в историческом парке «Россия – Моя история»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском парке «Россия – Моя история» с 22 по 24 февраля пройдут тематические встречи и мастер-классы, посвященные Дню защитника Отечества. В эти дни в 14.00 и в 16.00 сотрудники проведут тематические экскурсии в экспозициях «От великих потрясений к великой Победе. 1914 -1945» и «Россия - Моя история. 1945 - 2016». Их тема - «Глобальные конфликты XX века».

– Посетители парка своими глазами смогут наблюдать, как развивались наиболее драматические события XX века, узнают, каковы были итоги этих сражений. Это станет возможным благодаря использованию современных мультимедийных технологий, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве культуры.

Также 22 февраля гости исторического парка смогут принять участие в мастер-классе «Подарок папе своими руками». Вход на мероприятие свободный.

Напомним, С 1922 года 23 февраля традиционно отмечается как «День Красной армии», с 1946 года его переименовали в «День Советской армии», а с 1949 по 1992 годы его называли «День Советской армии и Военно-морского флота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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