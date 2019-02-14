2019-02-14T14:05:55+03:00
Спорт

Сегодня состоится футбольное противостояние «Краснодара» - «Байера»

Все билеты на матч уже распроданы
Максим ОСОКИН
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Стадион ФК "Краснодар". Фото: static.tunnel.ruСтадион ФК "Краснодар". Фото: static.tunnel.ru
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Сегодня 14 февраля 2019 в 20:55 «Краснодар» сыграет первый матч 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА 2018/2019. «Быки» на своем поле откроют двухматчевое противостояние с немецким «Байером». Вход на трибуны будет открыт с 18.55.

- Так как температура воздуха в Краснодаре в этот день будет далека от комфортной, во время игры «Краснодар» - «Байер» будет работать система обогрева трибун. Также на стадионе можно будет приобрести безалкогольный глинтвейн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «горожан».

Между тем, специалисты оценили стоимость игроков «Краснодара» перед весенней частью сезона. Самым дорогим игроком назван Виктор Классон. Его трансферная стоимость составляет 14 млн евро. Второе и третье места заняли, соответственно, Юрий Газинский и Вандерсон. Их эксперты оценили в 9 млн евро каждого. Урош Спайич и Кристиан Рамирес на данный момент стоят по 6,5 млн евро, а Чарльза Каборе — 5,5 млн. Павла Мамаева «черно-зеленые» могли бы продать за 5 млн евро, но игрок в данный момент находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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