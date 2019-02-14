2019-02-14T14:26:03+03:00
Спорт

ФК «Урожай» опять в долговой яме

Клуб задолжал сотрудникам почти 10 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. Фото: пресс-служба ФК «Урожай»Генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. Фото: пресс-служба ФК «Урожай»
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Прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку, в ходе которой выяснилось, что ФК «Урожай» не выплачивал заработную плату с ноября 2018 по январь 2019 года. Задолженность клуба перед 116 сотрудниками составляет 9 млн 465 тысяч рублей.

- В адрес генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко направлено требование, выплатить сотрудникам задолженность по заработной плате, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Прикубанского округа Краснодара.

На погашение долгов руководству краснодарского клуба дается 30 дней с момента получения предписания (13 февраля 2019 года).

Стоит отметить, что ранее бывший вратарь ФК «Кубань» Евгений Помазан объявил о намерении взыскать с клуба 3,3 млн рублей.

Напомним, 17 декабря 2018 года кубанский клуб был признан банкротом. В реестр требований к ФК «Кубань» включены требования на сумму 1 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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