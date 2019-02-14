В Прикубанском округе Краснодара возведут школу и детский сад

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-14T15:05:31+03:00

Соглашение об этом заключили в рамках инвестфорума в Сочи

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре возведут коттеджный посёлок «Греция» по ул. 3-я Трудовая. Помимо жилой застройки, здесь зарезервированы участки под возведение школы на 1100 мест и детского сада на 280 мест. Соглашение о безвозмездной передачи городу земельных участков площадью более 3 га подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

- Это уже сложившаяся практика — при реализации своих проектов застройщик либо передает землю под объекты социально-бытовой инфраструктуры городу, либо самостоятельно строит школы и детские сады с последующим выкупом в собственность города, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Коттеджный посёлок «Греция» займёт территорию более 10 га. Общий объем инвестиций в его возведение превысит 1 млрд рублей. На данный момент разработана вся необходимая проектная документация, получено разрешение на строительство. Школу на 1100 мест в одну смену построят по ул. 3-я Трудовая. Здесь же откроют детский сад на 280 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU