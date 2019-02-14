В Армавире дети рассказали о безопасном поведении на дорогах
В Армавире прошла традиционная профилактическая акция «Валентинка безопасности». Ее ежегодно проводят полицейские совместно с воспитанниками детского сада №14. Юные участники акции пропагандируют соблюдение пешеходами правил дорожного движения при переходе проезжей части.
- В одном из городских скверов ребята вручили открытки-сувениры жителям и гостям Армавира. Все «валентинки» дети изготовили самостоятельно. На бумажных сердечках они написали пожелания, касающиеся безопасности дорожного движения, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Прохожие, останавливались и слушали маленьких пропагандистов, принимая яркие «сердечки». Они обещали детям придерживаться основного девиза акции, который звучит, как «Соблюдай ПДД!». В рамках акции «Валентинки безопасности» получили более 80 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU