2019-02-14T15:51:14+03:00
Общество

В Армавире дети рассказали о безопасном поведении на дорогах

Акция «Валентинка безопасности» проходит в городе не первый год
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Армавире прошла традиционная профилактическая акция «Валентинка безопасности». Ее ежегодно проводят полицейские совместно с воспитанниками детского сада №14. Юные участники акции пропагандируют соблюдение пешеходами правил дорожного движения при переходе проезжей части.

- В одном из городских скверов ребята вручили открытки-сувениры жителям и гостям Армавира. Все «валентинки» дети изготовили самостоятельно. На бумажных сердечках они написали пожелания, касающиеся безопасности дорожного движения, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прохожие, останавливались и слушали маленьких пропагандистов, принимая яркие «сердечки». Они обещали детям придерживаться основного девиза акции, который звучит, как «Соблюдай ПДД!». В рамках акции «Валентинки безопасности» получили более 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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