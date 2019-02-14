2019-02-14T15:59:00+03:00
Происшествия

В Белореченском районе обокрали храм

В рамках расследования уголовного дела задержан житель Краснодара
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Белореченском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Краснодара. Его обвиняют в краже материальных ценностей из одного из храмов.

- В полицию обратился настоятель Свято-Никольского храма села Великовечного. Он рассказал, что пропали пожертвования прихожан – ювелирные изделия, общей стоимостью 70 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже и задержали его. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 56-летний житель столицы Кубани. Задержанный пояснил полицейским, что днем вошел в храм, открутил отверткой крепление для пожертвований и похитил ювелирные изделия. Украшения мужчина сдал в ломбард.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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