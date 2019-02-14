ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-14T16:04:36+03:00

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Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал».

Сделка, закрытие которой запланировано на второй квартал 2019 года, получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов.

Новороссийский зерновой терминал - комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту - является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU