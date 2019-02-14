На Кубани построят жилые комплексы с социальной инфраструктурой

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-14T16:27:10+03:00

Своих инвесторов нашли проекты в Краснодаре, Новороссийске и Северском районе

Изменить размер текста: A A

На сочинском форуме РИФ-2019 подписан ряд соглашений о строительстве жилых комплексов. При этом, в них предусматривается возведение объектов социальной инфраструктуры.

– Комплексный подход к застройке позволяет оценить ее влияние и нагрузку на существующую улично-дорожную и инженерную сети, социальные объекты и понимание дальнейшего развития. Также жесткие градостроительные правила позволили оставить на данном рынке только надежных игроков, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На форуме в Сочи подписали соглашения о строительстве жилых комплексов с социальной инфраструктурой. Общий объем инвестиций составит порядка 15,5 млрд рублей.

В частности, в Новороссийске планируется строительство ЖК «Босфор». Здесь появится частный детский сад, парковки, магазины, аптека, а также детские и спортивные площадки. Реализация проекта рассчитана до 2023 года.

В Краснодаре к 2022 году предполагается создать микрорайон «Южане». Проект предполагает строительство школы на 1100 мест, детского сада на 100 мест, развивающих центров и групп кратковременного присмотра за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU