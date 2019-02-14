2019-02-14T16:51:08+03:00
Общество

В Анапе заложат более 700 га новых виноградников

Таких результатов планируют добиться к 2021 году
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Под Анапой к 2021 году планируют высадить свыше 700 га новых виноградников. На это инвестор планирует потратить более 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит компании довести валовой сбор винограда до 10,9 тысяч тонн в год и обеспечит ее собственным сырьем для производства классического шампанского.

- Инвестор планирует высадить в районе курорта европейские сорта винограда, которые обеспечат высокую урожайность. Это Пино-Нуар, Пино-Блан, Шардоне, Рислинг и Каберне Совиньон. Ожидется, что реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что сейчас Кубань является лидером по объему выращиваемого винограда среди субъектов России. Также регион лидирует в производстве классических и игристых вин. Только в 2019 году на Кубани планируют заложить около 2,2 тыс. га молодых виноградников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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