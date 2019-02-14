В Красноармейском районе спасатели вызволили енота с дерева

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-14T17:46:54+03:00

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Спасательная операция развернулась сегодня, 14 февраля, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Сотрудники МЧС приехали спасать енота. Он забрался на дерево и уже несколько дней висел среди тополинных веток. Спустить его на землю удалось только после того, как 13-летняя школьница забила тревогу. Она рассказала маме, что животное находится в беде, а та уже позвонила по телефону спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691942" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция по вызволению енота.

- Сотрудники взобрались на дерево с помощью альпинистского снаряжения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Далее, используя приспособление для отлова животных, поймали енота и посадили в мешок.

Школьница поблагодарила спасателей. Заботливая девочка покормила енота и вместе со спасателями выпустила его в естесственную среду.

Напомним, аналогичная история произошла с енотом в январе. Тогда на помощь животному, оказавшемуся в ледовом плену на замерзшей реке, тоже пришли на помощь спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU