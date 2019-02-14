В Красноармейском районе спасатели вызволили енота с дерева
Спасательная операция развернулась сегодня, 14 февраля, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Сотрудники МЧС приехали спасать енота. Он забрался на дерево и уже несколько дней висел среди тополинных веток. Спустить его на землю удалось только после того, как 13-летняя школьница забила тревогу. Она рассказала маме, что животное находится в беде, а та уже позвонила по телефону спасателей.
Спасательная операция по вызволению енота.
- Сотрудники взобрались на дерево с помощью альпинистского снаряжения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Далее, используя приспособление для отлова животных, поймали енота и посадили в мешок.
Школьница поблагодарила спасателей. Заботливая девочка покормила енота и вместе со спасателями выпустила его в естесственную среду.
Напомним, аналогичная история произошла с енотом в январе. Тогда на помощь животному, оказавшемуся в ледовом плену на замерзшей реке, тоже пришли на помощь спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU