2019-02-14T17:43:01+03:00
Общество

Жителей Кореновска обследуют врачи-онкологи

В городе пройдет акция проекта «Кубань против рака»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Жителей Кореновского района приглашают на прием к онкологам из Краснодара. Пройти осмотр без направлений и предварительной записи можно будет 16 февраля центральной районной больнице Кореновска с 9 утра в течение всего дня.

– При обнаружении патологий или подозрений на онкозаболевания пациентов направят на углубленную диагностику и лечение, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве здравоохранения.

Врачи напоминают, что рак на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Чтобы вовремя обнаружить новообразование и начать лечение, необходимо регулярно проходить обследование у специалиста.

Отметим, «Кубань против рака» – профилактический проект минздрава региона. Он направлен на обеспечение доступной медпомощью жителей отдаленных населенных пунктов. Выезды врачей проходят по субботам. В минувшем году консультации получили более 10 тысяч жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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