СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-14T18:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре пройдет первый городской слет движения «Юнармия». Он откроется 20 февраля в 12.00 на территории выставочного комплекса «Россия — Моя история». Участниками мероприятия станут около 120 юнармейцев из городских школ, Детского морского центра им. адмирала Ушакова, а также Краснодарского высшего военного училища.

— Главная задача движения — вызвать интерес у молодежи поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Стать его участником может любой школьник, военно-патриотический клуб или поисковый отряд, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе слета юные горожане смогут ознакомиться с фрагментами выставочных экспозиций, инсталляциями и экспонатами, размещенными на территории парка. Они рассказывают о различных периодах и важнейших событиях российской истории.

ИСТОЧНИК KP.RU