На Кубани решают проблему энергодефицита

СЕГОДНЯ 19:07 2019-02-14T19:07:07+03:00

Для этого подписаны инфестпроекты в рамках сочинского форума

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В Сочи в рамках Инвестфорума РИФ-2019 подписаны проекты, направленные на решение проблемы энергодефицита в Краснодарском крае. Один из них предполагает строительство тепловой электростанции «Ударная ТЭС» мощностью 500 МВт.

- Общая стоимость проекта составит более 51 млрд рублей. Новая электростанция будет снабжать энергией не только Краснодарский край, но и Крымский полуостров, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Реализация проекта запланирована на 2019-2021 годы. Электростанцию возведут в Крымском районе на земельном участке площадью 64 га. Предполагается, что объект сможет обеспечить работой порядка 250 человек.

Помимо этого, заключен договор о строительстве на территории Краснодарского края 18 солнечных электростанций мощностью 4,9 МВт каждая. Стоимость проекта – немногим менее 10 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU