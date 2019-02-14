На Кубани решают проблему энергодефицита
В Сочи в рамках Инвестфорума РИФ-2019 подписаны проекты, направленные на решение проблемы энергодефицита в Краснодарском крае. Один из них предполагает строительство тепловой электростанции «Ударная ТЭС» мощностью 500 МВт.
- Общая стоимость проекта составит более 51 млрд рублей. Новая электростанция будет снабжать энергией не только Краснодарский край, но и Крымский полуостров, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Реализация проекта запланирована на 2019-2021 годы. Электростанцию возведут в Крымском районе на земельном участке площадью 64 га. Предполагается, что объект сможет обеспечить работой порядка 250 человек.
Помимо этого, заключен договор о строительстве на территории Краснодарского края 18 солнечных электростанций мощностью 4,9 МВт каждая. Стоимость проекта – немногим менее 10 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU