В Краснодаре запретят остановку и стоянку машин на двух улицах
В Краснодаре изменится организация дорожного движения по ул. Длинной между ул. им. Седина и ул. им. Янковского, а также пер. Гаражному между ул. 1 Мая и ул. Сергиевской. Здесь запретят остановку и стоянку транспортных средств.
- Ограничения вводят для обеспечения безопасности движения, а также для исключения стоянки транспорта на проезжей части. Это приводит к созданию помех другим участникам движения и провоцирует заторы, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Движение транспорта по новой схеме на участках дорог по ул. Длинной между ул. им. Седина и ул. им. Янковского, а также пер. Гаражному между ул. 1 Мая и ул. Сергиевской будет организовано с 7 марта 2019 г.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на вышеназванных участках городских улиц. Также следует руководствоваться указаниями дорожных знаков и разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU