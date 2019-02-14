В Краснодаре запретят остановку и стоянку машин на двух улицах

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-14T19:51:37+03:00

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В Краснодаре изменится организация дорожного движения по ул. Длинной между ул. им. Седина и ул. им. Янковского, а также пер. Гаражному между ул. 1 Мая и ул. Сергиевской. Здесь запретят остановку и стоянку транспортных средств.

- Ограничения вводят для обеспечения безопасности движения, а также для исключения стоянки транспорта на проезжей части. Это приводит к созданию помех другим участникам движения и провоцирует заторы, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Движение транспорта по новой схеме на участках дорог по ул. Длинной между ул. им. Седина и ул. им. Янковского, а также пер. Гаражному между ул. 1 Мая и ул. Сергиевской будет организовано с 7 марта 2019 г.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на вышеназванных участках городских улиц. Также следует руководствоваться указаниями дорожных знаков и разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU