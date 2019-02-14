Петер Бос: «Краснодар» не удивил игрой, а вот стадион меня поразил

14 Февр. 23:37 2019-02-14T23:37:27+03:00

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Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» завершился вничью. Обеим командам не удалось забить, хотя у соперников были неплохие шансы. Главный тренер немецкой команды рассказал, что не в восторге от результата.

- Я не очень доволен игрой. Мне хотелось бы, чтобы мы забили гол на выезде, но у «Краснодара» были моменты, особенно в первом тайме, во втором мы играли получше, но этого не хватило. Здесь непросто выигрывать, у обеих команд были шансы и я правда не удивлен, что это было не так просто, - сказал Петер Бос. – Теперь нужно выигрывать дома.

Отметив, что краснодарцы его особенно не удивили и показали себя ожидаемо хорошим соперником.

- Нам очень понравился стадион – это суперкачество. Газон таким и должен быть, футбол должен доставлять удовольствие всем. Я не удивлен игрой команды, а вот стадион меня поразил, - признался тренер «Байера».

Что касается шансов перед ответной встречей, которая состоится в Леверкузене 21 февраля, Бос оценивает их как равные.

- Все остается как и было, нет никаких фаворитов. Две хорошие команды и лучшая из них через неделю победит. Надеюсь, что это будет «Байер», - сказал Петер Бос.

ИСТОЧНИК KP.RU