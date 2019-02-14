Мурад Мусаев: Результат матча с «Байером» закономерен

14 Февр. 23:43 2019-02-14T23:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

После нулевой ничьей на домашнем поле в игре против леверкузенского «Байера» главный тренер «Краснодара» посетовал на отсутствие забитых голов.

- Мы видели яркую игру, обе команды играли в атаку. Для этого времени мы выглядели хорошо, мы были смелыми без лишнего уважения к большому сопернику, - сказал Мурад Мусаев. - Расстраивает, что мы не реализовали моменты. Как минимум было два стопроцентных из убойных позиций. Но, справедливости ради, нужно заметить, что и у соперника были шансы. Результат закономерен, и он нам оставляет хорошие шансы пройти дальше.

Он отметил, что в течение 70 минут его команда выглядела хорошо, и он доволен физподготовкой, проведенной на зимних сборах.

В матче из-за повреждения не принял участие Ари, но он может вернуться в строй уже к ответной встрече, которая состоится 21 февраля.

- Мы проведем большой анализ сегодняшнего матча. Мы будем играть так же смело, прессинговать, идти в атаку. И если мы найдем куда можно надавить, обязательно это сделаем. Да, там у «Байера» будет отличная поддержка, но для нас нет большой разницы выездной матч или домашний, - сказал Мусаев.

ИСТОЧНИК KP.RU