Стивен Сигал провёл автограф-сессию на РИФ-2019 в Сочи

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-15T09:06:28+03:00

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14 февраля в Сочи начался Российский инвестиционный форум. На мероприятии присутствовал американский актёр Стивен Сигал. На форуме он провёл автограф-сессию. Фанаты выстроились в очередь к звезде.

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Весной того же года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

На территории России актёр зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что в Сочи в период с 14 по 15 февраля пройдёт Российский инвестиционный форум.

Согласно данным заместителя губернатора Андрея Коробки, на мероприятии Краснодарский край представит 47 проектов в сфере АПК.

На этот раз на форуме изменили формат презентации проектов: их представят не муниципалитеты, а экономические зоны, на которые поделили регион в соответсвии со Стратегией-2030.

ИСТОЧНИК KP.RU