На Кубани снимут художественный фильм «В поисках мамы»

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-15T07:28:49+03:00

Об этом стало известно на инвестфоруме

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14 февраля в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум.

В рамках мероприятия прошла презентация проектов крупных кинокомпаний для потенциальных инвесторов. Ее организовали совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

В роли модератора выступил вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин и рассказал присутствующим о бизнес-моделях инвестирования в кинопроизводство.

На форуме прошла встреча кинопродюсеров и бизнесменов. Они обсудили перспективы сотрудничества.

- Мы все очень надеемся, что договоренности, достигнутые на встрече, позволят российским зрителям уже в ближайшее время увидеть в ТВ-эфире и на кинотеатральных экранах много новых фильмов, - цитирует слова исполнительного директора Ассоциации кинопродюсеров Ольги Жуковой администрация Краснодарского края.

В рамках проекта «2Д Целлулоид» и НАО «Корпорация развития Краснодарского края» подписали соглашение на съёмки фильма «В поисках мамы». Они пройдут на территории Кубани.

Корпорация будет оказывать административное и организационное сопровождение съёмок кинолент в крае, об этом сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Съёмки художественного фильма начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU