На Кубани снимут художественный фильм «В поисках мамы»
14 февраля в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум.
В рамках мероприятия прошла презентация проектов крупных кинокомпаний для потенциальных инвесторов. Ее организовали совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.
В роли модератора выступил вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин и рассказал присутствующим о бизнес-моделях инвестирования в кинопроизводство.
На форуме прошла встреча кинопродюсеров и бизнесменов. Они обсудили перспективы сотрудничества.
- Мы все очень надеемся, что договоренности, достигнутые на встрече, позволят российским зрителям уже в ближайшее время увидеть в ТВ-эфире и на кинотеатральных экранах много новых фильмов, - цитирует слова исполнительного директора Ассоциации кинопродюсеров Ольги Жуковой администрация Краснодарского края.
В рамках проекта «2Д Целлулоид» и НАО «Корпорация развития Краснодарского края» подписали соглашение на съёмки фильма «В поисках мамы». Они пройдут на территории Кубани.
Корпорация будет оказывать административное и организационное сопровождение съёмок кинолент в крае, об этом сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Съёмки художественного фильма начнутся в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU