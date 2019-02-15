Ночью в Краснодаре сгорели склады

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-15T07:47:11+03:00

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В ночь на 15 февраля в Краснодаре на улице Новороссийской произошёл пожар.

- В 4:10 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании. На указанное место прибыл отряд спасателей и установил, что горит складное помещение на площади 200 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Примерно в 5:35 возгорание локализировали, а в 6:10 - полностью ликвидировали. По предварительным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров.

В работе задействовали 15 единиц техники и 46 спасателей.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Ейске пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался на нем в дерево. За это 24-летнего местного жителя могут посадить на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU