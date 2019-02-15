2019-02-15T09:30:40+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе иномарка сбила пешехода

Мужнина получил травмы различной степени тяжести
Татьяна СМИРНОВА
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В Тимашевском районе иномарка сбила пешеходаВ Тимашевском районе иномарка сбила пешеходаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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13 февраля на третьем километре дороги Тимашевск - Полтавская произошла авария.

- Около восьми часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о дорожно транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля марки Toyota RAV 4 сбил пешехода. Пострадавший пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому водитель не заметил его в темноте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 41-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Врачи скорой помощи доставили его в местную больницу.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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