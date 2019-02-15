2019-02-15T09:49:15+03:00
Общество

На инвестфоруме Краснодар представил проект лифтостроительного завода

Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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14 февраля в Сочи начался Российский инвестиционный форум. На нем выступил глава Краснодара Евгений Первышов. Он сообщил о постоянной потребности краевой столицы в надёжном поставщике лифтового оборудования.

- Лифстроительный завод планируют возвести в посёлке Березовом. Строительство объекта требует вложений - 150 миллионов рублей, - об этом « Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На предприятии будут выполнять работу по производству, сборке, установке, монтажу и обслуживанию лифтового оборудования.

Власти города полагают, что строительство завода займёт около двух лет. Благодаря ему в городе появятся 50 новых рабочих мест.

Первышов отметил, что земельный участок под объект уже сформировали. Он находится в муниципальной собственности для развития промышленных предприятий.

- В городе строится не менее 1 млн кв. м жилья в год — это около 100 многоквартирных домов. Наша потребность в лифтовом оборудовании составляет не менее 400-500 лифтов в год, и это без учета лифтов, нуждающихся в замене. Для Краснодара был бы очень полезен и эффективен надежный производитель современного лифтового оборудования, — подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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