У жителя Курганинского района изъяли 200 грамм марихуаны
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что у жителя станицы Петропавловской есть наркотики.
- Полиция провела проверку и осмотрела дом 41-летнего подозреваемого. В результате в одной из хозяйственных построек они обнаружили и изъяли свёрток с сухим измельченным растительным веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что правоохранители нашли марихуану. Общая масса наркотика составила более 200 граммов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Там мужчина рассказал, что обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал их и изготовил запрещенное вещество для личного употребления.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU