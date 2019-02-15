У жителя Курганинского района изъяли 200 грамм марихуаны

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-15T10:16:14+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что у жителя станицы Петропавловской есть наркотики.

- Полиция провела проверку и осмотрела дом 41-летнего подозреваемого. В результате в одной из хозяйственных построек они обнаружили и изъяли свёрток с сухим измельченным растительным веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что правоохранители нашли марихуану. Общая масса наркотика составила более 200 граммов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Там мужчина рассказал, что обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал их и изготовил запрещенное вещество для личного употребления.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU