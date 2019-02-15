Сотрудники МЧС спасли 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-15T11:03:36+03:00

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День святого Валентина у сотрудников МЧС прошёл необычно.

- В дежурную часть обратился социальный работник Белореченска. Женщина сообщила о том, что 83-летний инвалид оказался в западне в собственной квартире. На указанное место прибыли спасатели. Выяснилось, что голова пенсионера застряла между батареей и тумбочкой, на которой стоял тяжелый кондиционер. Спасатели сняли технику с мебели и освободили голову пожилого мужчины, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пострадавшего передачи врачам скорой помощи.

Второй необычный случай произошёл с семнадцатилетней жительницей станицы Малотенгинской Отрадненского района. Молодой человек надел девушке на палец кольцо, и оно застряло. Около двух часов они пытались снять металлическое украшение, но безрезультатно. Молодые люди вызвали спасателей.

- Сотрудники «Кубань-СПАС» прибыли на указанное место. С помощью капроновой нитки и мыла они сняли с пальца девушки кольцо. Спасательная операция длилась 15 минут, - об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU