СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-15T11:11:24+03:00

В Краснодаре экс-помощницу судьи и ее родственника подозревают в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они "развели" на миллионы более 70 человек

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Бывшую помощницу судьи Краснодарского краевого суда и ее родственника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- По данным следствия, в 2014 году 37-летняя злоумышленница узнала о том, что Адлерский районный суд обязал ряд членов одного из гаражных кооперативов снесли самовольные постройки. Об этом она рассказала своему 28-летнему двоюродному брату, и они решили мошенническим путём завладеть деньгами указанных граждан. Подозреваемая встретилась представителем интересов членов гаражного кооператива и обманула ее: она сообщила, что может отменить вышеуказанное решение суда за определенную сумму денег. В результате была заключена сделка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате в период с 2014 по 2015 год представитель интересов членов гаражного кооператива передавала злоумышленнице деньги более чем от 70 своих доверителей.

Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей.

Помимо этого, подозреваемые пообещали устроить представителя на работу судьей на побережье Кубани. За это они получили один миллион рублей.

Экс-помощницу судьи и ее родственника уличили в мошенничестве сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU