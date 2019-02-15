2019-02-15T11:11:59+03:00
Политика

Член Бюро крайкома КПРФ Олег Кунда: Наша задача – защитить людей от незаконных поборов!

Олег Кунда собирается помочь жителям Староминской избавиться от незаконных поборов
Иван ЕГОРОВ
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Олег Кунда, член Бюро крайкома КПРФОлег Кунда, член Бюро крайкома КПРФ
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В станице Староминской спустя два года опять накаляется ситуация вокруг незаконного взимания средств с жителей многоквартирных домов по ул. Мира.

Краткая предыстория. Два года назад некая управляющая компания ООО «Перспектива» незаконно выставляла жителям счета за «обслуживание» их жилья. Но тогда в ситуацию вмешался коммунист-депутат Заксобрания края Павел Соколенко. По его обращению краевая прокуратура поставила на место зарвавшегося частника, указав на необоснованность его притязаний (платить за фактически не оказанные услуги по содержанию общедомового имущества), и все это время люди жили спокойно.

Сегодня компания – с таким же ИНН, только теперь она именуется ООО «Домсервис» – пытается развернуть ситуацию в обратном направлении и взыскать с жильцов деньги.

Для уточнения фактов и освещения данного вопроса мы с оператором телеканала КПРФ «Красная Линия» прибыли 12 февраля к зданию судебного участка №202, находящегося в станице Староминской – по ул. Петренко, 12. На эту дату было назначено слушание дела о взимании оплаты с одной из жительниц дома. Однако по причине внезапного отъезда судей в Краснодар слушание не состоялось, причем ответчица не была оповещена заранее…

Было ли совпадением, что именно в момент нашего приезда судьям срочно понадобилось уехать, или повлияло то, что собралась группа поддержки, и все это могло быть заснято для телеканала «Красная Линия», сказать сложно...

Мы побеседовали с несколькими жильцами упомянутого дома. Что возмущает граждан, так это то, что, в отличие от ситуации двухлетней давности, суд теперь становится на сторону истца – компании, и простых людей соответственно опять заставляют проходить все процедуры.

От здания суда мы всей группой выдвинулись к прокуратуре Староминского района, чтобы получить разъяснения по данному вопросу. Прокурор принял жильцов и обещал приостановить судебные тяжбы до уяснения всех нюансов. Ждем результатов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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