В Краснодаре реконструируют аквапарк в районе «Олимпа»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-15T11:31:36+03:00

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В Краснодаре реконструируют аквапарк, расположенный рядом с дворцом спорта «Олимп». Соглашение об этом глава города Евгений Первышов и индивидуальный предприниматель Виталий Григорян подписали на инвестфоруме в Сочи.

На месте неработающего аквапарка создадут новый комплекс водных развлечений, который будет работать круглый год. Реализацией проекта займутся уже в текущем году.

Мэр Краснодара отметил, что в настоящее время в городе нет ни одного постоянно работающего аквапарка.

По предварительным данным, площадь крытого водного комплекса составит 14,7 тысяч квадратных метров, ещё 3,4 тысячи квадратных метров - территория озеленения.

Аквапарк будет состоять из трёх частей. В первой будут плавательные бассейны, во второй - зона плавания и детский бассейн, в третьей - водные горки для разных возрастов.

Реализовать проект планируют к 2022 году. Инвестиции составят 780 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU