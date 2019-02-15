СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-15T11:46:50+03:00

В Краснодаре во время пожара погиб ребёнок Фото: Артем КИЛЬКИН

Мальчику было два года

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14 февраля в Краснодаре на улице Вольной в НСТ «Нектар» произошел пожар.

По предварительным данным, после обеда женщина вышла из вагончика во двор, оставив своего сына в бытовке. Позже она заметила, что дом горит и попытались спасти мальчика. Из-за сильного задымления женщина не смогла этого сделать.

- Во время происшествия отец мальчика был на работе. Спасателей на место трагедии вызвали соседи. После локализации возгорания сотрудники МЧС нашли тело малыша. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время возгорания пострадала и женщина: у неё выявили отравление угарным газом.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU