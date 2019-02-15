В Геленджике за стрельбу и убийство задержали двоих мужчин

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-15T12:10:16+03:00

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В феврале за стрельбу и убийство в Геленджике задержали двоих мужчин.

- По версии следствия, в августе прошлого года в Кабардинке 35-летний мужчина с двумя соучастниками во время конфликта выстрелил в 28-летнего парня. В результате у пострадавшего выявили сквозное ранение левого бедра, пуля зацепила бедренную артерию, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Молодого человека доставили в местную больницу, врачи не смогли ему помочь - через несколько дней он скончался.

Злоумышленники с места преступления скрылись. С тех пор они находились в федеральном розыске. В феврале двух из них задержали в Московской области и передали в Геленджик. В настоящее время они находятся под стражей, третьего фигуранта дела продолжают искать.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU