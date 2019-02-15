СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-15T12:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крымске спасатели достали собаку из подвала.

- В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из подвального помещения, расположенного в ее строящемся доме, скулит собака. На указанное место прибыли спасатели, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как позже рассказали строители, звуки из подвального помещения раздавались уже третий день.

Спасатели спустились в трёхметровых погреб. В нем действительно была собака. Сначала она испугалась, но потом далась в руки и ее вытащили наверх. Как только животное оказалось на земле, сразу убежало, рассказали спасатели.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники «Кубань-СПАС» вызволили 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей, и сняли с пальца молодого человека новое кольцо.

ИСТОЧНИК KP.RU