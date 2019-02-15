2019-02-15T12:30:34+03:00
Происшествия

В Крымске спасатели достали собаку из подвала

Животное провело там несколько дней
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"
Изменить размер текста:

В Крымске спасатели достали собаку из подвала.

- В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из подвального помещения, расположенного в ее строящемся доме, скулит собака. На указанное место прибыли спасатели, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как позже рассказали строители, звуки из подвального помещения раздавались уже третий день.

Спасатели спустились в трёхметровых погреб. В нем действительно была собака. Сначала она испугалась, но потом далась в руки и ее вытащили наверх. Как только животное оказалось на земле, сразу убежало, рассказали спасатели.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники «Кубань-СПАС» вызволили 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей, и сняли с пальца молодого человека новое кольцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани будут развивать космические технологии
На Кубани продолжат реализовывать социальные нацпроекты
Умный курорт: МегаФон готовится развивать цифровые решения в Сочи
В Краснодаре построят еще один крупный торговый центр
«Краснодар Водоканал» увеличил пропускную способность водопровода в поселке Пашковский
В Краснодаре в бесхозном пакете заподозрили бомбу
В больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование
В сочинском отеле «Богатырь» прошел прием для участников инвестфорума
В Новороссийске задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления строительных блоков
Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефона
В Абинском районе иномарка сбила велосипедиста
В Геленджике за стрельбу и убийство задержали двоих мужчин
В Краснодаре во время пожара погиб ребёнок
В Краснодаре реконструируют аквапарк в районе «Олимпа»
Член Бюро крайкома КПРФ Олег Кунда: Наша задача – защитить людей от незаконных поборов!
В Краснодаре экс-помощницу судьи и ее родственника подозревают в мошенничестве
Спасатели вызволили 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей