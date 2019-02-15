2019-02-15T12:45:52+03:00
Происшествия

В Абинском районе иномарка сбила велосипедиста

52-летнего пострадавшего госпитализировали
Татьяна СМИРНОВА
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюФото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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14 февраля на дороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский произошла авария.

- Около семи часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о дорожно транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля марки Ford Focus сбил велосипедиста. В момент происшествия пострадавший пересекал проезжую часть, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии у 52-летнего мужчины выявили травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в местную больницу.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тимашевском районе иномарка сбила пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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