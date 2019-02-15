2019-02-15T12:59:45+03:00
Происшествия

Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефона

Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефонаЖителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефонаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителя Усть-Лабинского района осудят за кражу сотового телефона.

- В дежурную часть полиции обратилась пациентка Центральной районной больницы. Она сообщила о том, что из ее палаты пропал сотовый телефон. По предварительным данным, сумма ущерба составила более десяти тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они повели проверку и опросили возможных очевидцев преступления. В результате задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель.

Во время досмотра дома подозреваемого правоохранители нашли украденный телефон. Его изъяли и вернули законной владелице.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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