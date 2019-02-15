В Новороссийске задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления строительных блоков

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-15T13:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске задержали подозреваемого в краже.

- В отделение полиции обратился владелец одного из предприятий по производству строительных материалов. Он сообщил о том, что из цеха пропало оборудование для изготовления блоков По предварительным данным, ущерб составил более 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели место преступления и не обнаружили следов взлома. Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что автогрузчик, который разгружает строительные материалы, находится не на месте своей обычной парковки.

Также они установили круг лиц, имеющих доступ к цеху. В результате правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который раньше работал на предприятии потерпевшего.

Злоумышленник знал режим работы фирмы, поэтому проник на территорию цеха, когда там никого не было. С помощью автогрузчика он погрузил оборудование на арендованный автомобиль и вывез его в пункт приёма металла. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

Украденное оборудование изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU