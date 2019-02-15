В сочинском отеле «Богатырь» прошел прием для участников инвестфорума
В отеле-замке «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», состоялся торжественный прием от имени Организационного комитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума.
Отель впервые был выбран официальной площадкой для значимого мероприятия РИФ.
С приветственным словом к гостям обратились заместитель Председателя Правительства РФ, председатель организационного комитета Российского инвестиционного Форума Дмитрий Козак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
За музыкальную часть приема отвечали Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», а также финалистка шоу «Голос», певица Юлия Литош.
"Концепция отеля-замка «Богатырь» уникальна не только для Сочи, но и для России в целом. И поскольку Инвестиционный форум – крупнейшее событие, которое становится все более значимым в международных деловых кругах, мы выбрали эту площадку, доказывающую уникальность нашей страны", - рассказала Екатерина Иванова, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс.
Она отметила удобную локацию отеля, в непосредственной близости от главного Медиацентра, где проходят основные мероприятия деловой программы.
"Выбранный нами Георгиевский конференц-зал полностью подходит для события высокого уровня. Гости торжественного приема имели возможность оценить прекрасную атмосферу замка и пообщаться в неформальной обстановке перед началом основного рабочего дня Форума», - отметила Иванова.
Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU