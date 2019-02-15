В больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-15T13:46:31+03:00

Об этом сообщает администрация Краснодарского края

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В центральную больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование. Технику для паллиативного отделения и детской поликлиники приобрели в рамках программы «Развитие здравоохранения».

- Теперь в больнице есть аппарат для вентиляции легких, кислородные концентраторы, мобильный рентгенологический хирургический аппарат типа С-дуга, автоматический бесконтактный офтальмологический тонометр, ЛОР-установка, дозатор лекарств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого в медицинское учреждение привезли новые кровати и каталки для перевозки пациентов. Общая стоимость закупки составила более 21 миллиона рублей.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в текущем году сумма на приобретение оборудования в медицинские учреждения была увеличена до 1,5 миллиардов рублей, сообщает региональный минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU