2019-02-15T13:46:31+03:00
Общество

В больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование

Об этом сообщает администрация Краснодарского края
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В центральную больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование. Технику для паллиативного отделения и детской поликлиники приобрели в рамках программы «Развитие здравоохранения».

- Теперь в больнице есть аппарат для вентиляции легких, кислородные концентраторы, мобильный рентгенологический хирургический аппарат типа С-дуга, автоматический бесконтактный офтальмологический тонометр, ЛОР-установка, дозатор лекарств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого в медицинское учреждение привезли новые кровати и каталки для перевозки пациентов. Общая стоимость закупки составила более 21 миллиона рублей.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в текущем году сумма на приобретение оборудования в медицинские учреждения была увеличена до 1,5 миллиардов рублей, сообщает региональный минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани будут развивать космические технологии
На Кубани продолжат реализовывать социальные нацпроекты
Умный курорт: МегаФон готовится развивать цифровые решения в Сочи
В Краснодаре построят еще один крупный торговый центр
«Краснодар Водоканал» увеличил пропускную способность водопровода в поселке Пашковский
В Краснодаре в бесхозном пакете заподозрили бомбу
В сочинском отеле «Богатырь» прошел прием для участников инвестфорума
В Новороссийске задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления строительных блоков
Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефона
В Абинском районе иномарка сбила велосипедиста
В Крымске спасатели достали собаку из подвала
В Геленджике за стрельбу и убийство задержали двоих мужчин
В Краснодаре во время пожара погиб ребёнок
В Краснодаре реконструируют аквапарк в районе «Олимпа»
Член Бюро крайкома КПРФ Олег Кунда: Наша задача – защитить людей от незаконных поборов!
В Краснодаре экс-помощницу судьи и ее родственника подозревают в мошенничестве
Спасатели вызволили 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей