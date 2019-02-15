В Краснодаре в бесхозном пакете заподозрили бомбу

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-15T14:00:16+03:00

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В Краснодаре сегодня 15 февраля подняли по тревоге спецслужбы. Поводом стал обнаруженный в здании бизнес-центра «Интерфорум» на ул. Зиповской, 6 бесхозный пакет.

- Сигнал о подозрительной находке поступил сегодня днем. На место прибыли пожарные и работники медицины катастроф. Массовой централизованной эвакуации не проводилось, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» источники в правоохранительных органах.

Специалисты выяснили, что пакет не представляет никакой угрозы – внутри находились картриджи от принтера. Хозяина пакета уже нашли. По предварительной информации, человек его просто забыл или потерял. Сейчас правоохранители решают, будут ли применены какие-то процессуальные действия, в отношении хозяина пакета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692084" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре, в здании бизнес-центра «Интерфорум», обнаружили бесхозный пакет.

Добавим, в ночь на 15 февраля в Краснодаре на улице Новороссийской произошёл пожар. Горело складное помещение. По предварительным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU