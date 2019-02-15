В Краснодаре в бесхозном пакете заподозрили бомбу
В Краснодаре сегодня 15 февраля подняли по тревоге спецслужбы. Поводом стал обнаруженный в здании бизнес-центра «Интерфорум» на ул. Зиповской, 6 бесхозный пакет.
- Сигнал о подозрительной находке поступил сегодня днем. На место прибыли пожарные и работники медицины катастроф. Массовой централизованной эвакуации не проводилось, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» источники в правоохранительных органах.
Специалисты выяснили, что пакет не представляет никакой угрозы – внутри находились картриджи от принтера. Хозяина пакета уже нашли. По предварительной информации, человек его просто забыл или потерял. Сейчас правоохранители решают, будут ли применены какие-то процессуальные действия, в отношении хозяина пакета.
В Краснодаре, в здании бизнес-центра «Интерфорум», обнаружили бесхозный пакет.
Добавим, в ночь на 15 февраля в Краснодаре на улице Новороссийской произошёл пожар. Горело складное помещение. По предварительным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU