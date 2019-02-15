«Краснодар Водоканал» увеличил пропускную способность водопровода в поселке Пашковский

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-15T14:00:40+03:00

На сегодняшний день специалистами выполнены работы по бестраншейной прокладке новых пластиковых сетей со сроком эксплуатации не менее 50 лет

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает работы по замене водопроводных сетей протяженностью около 1000 метров диаметром 200 мм в поселке Пашковский по ул. Гоголя от ул. Кирова до ул. Крупской.

Перекладка водопровода производится с увеличением диаметра водопроводных сетей со 100 мм на 200 мм. Замена трубопровода позволит обеспечить улучшение качества водоснабжения у жителей южной части пос. Пашковский. На сегодняшний день специалистами выполнены работы по бестраншейной прокладке новых пластиковых сетей со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Замена водопровода в пос. Пашковский, направлена на улучшение качества услуг для наших абонентов, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей, выдерживающих постоянную повышенную нагрузку, наши специалисты переложиливодопровод с увеличением его пропускной способности. В целях удобств абонентов, все мероприятия проводились без отключения абонентов от услуг водоснабжения».

Работы были выполнены при помощи современных технологий с использованием метода горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Для этого предприятие задействовало всю необходимую спецтехнику: буровую установку, экскаваторы, самосвалы, поливомоечные машины, автомастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU