В Краснодаре построят еще один крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-15T14:42:29+03:00

В нем будут реализовывать строительные и отделочные материалы

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В районе ул. Западный обход в Краснодаре возведут крупный торговый центр отделочных и строительных материалов. Соглашение об этом подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который сейчас проходит в Сочи.

- Площадь гипермаркета составит 16,5 тыс. кв. м. Он разместится на территории более чем в 5,5 га. Рядом с ТЦ оборудуют парковку почти на 1200 мест. Стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что Краснодар представил на Форуме проект строительства новой ТЭЦ. Он предполагает возведение новой теплоэлектроцентрали мощностью в 450 МВт в районе пос. Знаменского и пос. Зеленопольского.

Уже подписано соглашение о строительстве коттеджного посёлка «Греция» по ул. 3-яТрудовая, на территории которого зарезервированы места для возведения школы на 1100 мест и детского сада на 280 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU