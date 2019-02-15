На Кубани продолжат реализовывать социальные нацпроекты

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-15T15:17:45+03:00

Только в 2019 году на эти цели направят почти 15,5 млрд рублей

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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи обсудили реализацию приоритетных нацпроектов в социальной сфере. Совещание с главами регионов провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Уже сформированы и утверждены паспорта национальных проектов. Почти все субъекты заключили соглашения с федеральным центром о предоставлении субсидий, заявил глава Правительства РФ.

По словам Медведева, особое внимание регионам необходимо уделить реализации социальных нацпроектов, которые направлены на снижение уровня бедности, развитие здравоохранения, образования, повышение производительности труда.

Стоит отметить, что на реализацию приоритетных нацпроектов в 2019 году Краснодарский край направит более 23,5 млрд рублей. Из них почти 15,5 млрд рублей заложено на социальную сферу.

– Средства пойдут на закупку оборудования для школ, медицинских учреждений, создание новых учебных мест в образовательных учреждениях, профобучение и переподготовку сотрудников, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU