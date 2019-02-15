2019-02-15T15:17:45+03:00
Общество

На Кубани продолжат реализовывать социальные нацпроекты

Только в 2019 году на эти цели направят почти 15,5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи обсудили реализацию приоритетных нацпроектов в социальной сфере. Совещание с главами регионов провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Уже сформированы и утверждены паспорта национальных проектов. Почти все субъекты заключили соглашения с федеральным центром о предоставлении субсидий, заявил глава Правительства РФ.

По словам Медведева, особое внимание регионам необходимо уделить реализации социальных нацпроектов, которые направлены на снижение уровня бедности, развитие здравоохранения, образования, повышение производительности труда.

Стоит отметить, что на реализацию приоритетных нацпроектов в 2019 году Краснодарский край направит более 23,5 млрд рублей. Из них почти 15,5 млрд рублей заложено на социальную сферу.

– Средства пойдут на закупку оборудования для школ, медицинских учреждений, создание новых учебных мест в образовательных учреждениях, профобучение и переподготовку сотрудников, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умный курорт: МегаФон готовится развивать цифровые решения в Сочи
В Краснодаре построят еще один крупный торговый центр
«Краснодар Водоканал» увеличил пропускную способность водопровода в поселке Пашковский
В Краснодаре в бесхозном пакете заподозрили бомбу
В больницу Тихорецкого района привезли новое оборудование
В сочинском отеле «Богатырь» прошел прием для участников инвестфорума
В Новороссийске задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления строительных блоков
Жителя Усть-Лабинского района могут посадить на пять лет за кражу сотового телефона
В Абинском районе иномарка сбила велосипедиста
В Крымске спасатели достали собаку из подвала
В Геленджике за стрельбу и убийство задержали двоих мужчин
В Краснодаре во время пожара погиб ребёнок
В Краснодаре реконструируют аквапарк в районе «Олимпа»
Член Бюро крайкома КПРФ Олег Кунда: Наша задача – защитить людей от незаконных поборов!
В Краснодаре экс-помощницу судьи и ее родственника подозревают в мошенничестве
Спасатели вызволили 83-летнего пенсионера, застрявшего между тумбой и батареей