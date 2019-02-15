На Кубани будут развивать космические технологии

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-15T15:48:03+03:00

В регионе внедрят современные геоинформационные технологии и основанные на них сервисы

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На РИФ-2019 в Сочи Краснодарский край подписал инвестиционное соглашение с «Российскими космическими системами». Оно подразумевает широкое внедрение в регионе современных геоинформационных технологий и основанных на них сервисов. Сейчас в России создают Национальную сеть высокоточного позиционирования. Эта технология упростит проведение строительных работ и позволит дорожной и сельскохозяйственной технике работать в автономном режиме.

- Также на Кубани запустят проекты, которые позволят контролировать целевое использование земельного фонда, осуществлять мониторинг лесного и водного хозяйства. Также будут внедрять цифровые автоматизированные системы оплаты проезда на общественном транспорте и парковок, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, система поможет выявлять появление самостроев в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU