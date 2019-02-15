На Кубани будут развивать космические технологии
На РИФ-2019 в Сочи Краснодарский край подписал инвестиционное соглашение с «Российскими космическими системами». Оно подразумевает широкое внедрение в регионе современных геоинформационных технологий и основанных на них сервисов. Сейчас в России создают Национальную сеть высокоточного позиционирования. Эта технология упростит проведение строительных работ и позволит дорожной и сельскохозяйственной технике работать в автономном режиме.
- Также на Кубани запустят проекты, которые позволят контролировать целевое использование земельного фонда, осуществлять мониторинг лесного и водного хозяйства. Также будут внедрять цифровые автоматизированные системы оплаты проезда на общественном транспорте и парковок, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Помимо прочего, система поможет выявлять появление самостроев в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU