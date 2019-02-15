2019-02-15T16:20:30+03:00
Происшествия

В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

Его подозревают в убийстве с особой жестокостью
Максим ОСОКИН
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Новороссийске сотрудники краевого управления СКР возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Несовершеннолетнего подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

- По данным следствия, 11 февраля 2019 года молодой человек распивал спиртные напитки со своим 31-летним знакомым у себя дома по улице Павловской. Застолье закончилось тем, что мужчина уснул на диване в пристройке к дому. Подросток хотел разбудить его , но не смог. Тогда он облил спящего горючей жидкостью и поджег. Испугавшись содеянного, парень потушил мужчину и вытащил его во двор, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером домой вернулась мать злоумышленника, которая обнаружила потерпевшего и вызвала медиков. Мужчину с ожогами III степени доставили в больницу, где он скончался сегодня 15 февраля от полученных телесных повреждений.

Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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