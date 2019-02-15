В Краснодаре построят обувную фабрику

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-15T16:50:03+03:00

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В Краснодаре построят фабрику по производству обуви. Соглашение об этом подписали в рамках РИФ-2019 в Сочи. Реализация данного проекта в пос. Березовом рассчитана на 2019-2020 годы. Его стоимость превышает 390 млн рублей. Ожидается, что предприятие сможет обеспечить работой более 100 местных жителей.

- Помимо этого, подписано соглашение о реализации проекта по строительству складского комплекса класса «А» в пос. Октябрьском. Площадь комплекса составит порядка 10 тыс. кв. м. Его возведение планируется завершить в 2020 году. Общий объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Еще одно инвестиционное соглашение, подписанное в Сочи предполагает создание новой сортировочной линии для плодовой продукции в поселке Лорис. Ее запустят до конца текущего года. На создание линии потратят 18,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU