В Краснодаре продолжается генеральная уборка

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-15T17:16:30+03:00

Уже зачистили от мусора более тысячи контейнерных площадок

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В Краснодаре продолжается масштабная спецоперация по уборке мусора с территории контейнерных площадок. По состоянию на сегодня 15 февраля 2019 года уже привели в порядок 1117 территорий. Специалисты подрядной организации вывезли свыше 11,5 тыс. куб. м мусора.

- Уборка территорий вокруг контейнерных площадок и несанкционированных идет во всех внутригородских округах кубанской столицы. При составлении графика наведения порядка учитываются обращения граждан, которые сообщают адреса стихийных свалок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

На официальном сайте мэрии Краснодара krd.ru работает особый раздел. Здесь можно ознакомиться с графиком уборки, посмотреть список приведенных в порядок территорий, а также оставить заявку на уборку той или иной контейнерной площадки.

Напомним, масштабная работа по уборке и приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок стартовала в Краснодаре в середине января 2019 г. На это из городского бюджета выделили 50 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU