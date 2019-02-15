В Краснодаре пройдут казачьи игры

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-15T17:46:04+03:00

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В хуторе Ленина 17 февраля состоится торжественное открытие традиционных казачьих игр. Они проходят в столице Кубани с 2007 года.

- Казачьи игры стали очень популярны у молодежи, помогая сохранять традиционную культуру, воспитывать патриотизм, силу духа и развивать физическое здоровье юных казаков, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском отделении «Союза казачьей молодежи Кубани».

Старт играм дадут в 12.00 в библиотеке им. Белинского по адресу: х. им. Ленина, ул. Молодежная, 37. После торжественного мероприятия начнутся сами соревнования. Молодые казаки будут выявлять лучшего в метании ножей, боях мешками, поднятии гири, перетягивании каната и борьбе на руках. Участие в Казачьих играх примут порядка 200 молодых человек.

ИСТОЧНИК KP.RU