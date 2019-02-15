Краснодар на инвестиционном форме в Сочи подписал 11 соглашений на 17 млрд рублей
Краснодарские власти сообщили об итогах работы на инвестиционном форуме в Сочи. За три дня краевой центр подписал 11 соглашений на 17,7 млрд рублей. Семь из них подразумевают строительство торговых и развлекательных центров, а также жилых микрорайонов с социальными объектами.
- Проекты, разработки и предложения для инвесторов мы представляли в составе Краснодарской агломерации, в которую входят еще несколько районов Краснодарского края. Это новый подход в комплексном развитии всех наших территорий, в создании рабочих мест, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Среди подписанных соглашений – проект реконструкции аквапарка в районе парка 30-летия Победы, строительства фабрики обуви, нового логистического центра и гипермаркета товаров для дома и ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»