«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Краснодаре

СЕГОДНЯ 22:31 2019-02-15T22:31:23+03:00

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В краснодарском «Баскет-Холле» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород». Большую часть поединка соперники шли вровень, лидер менялся практически после каждой атаки, а за игру это происходило 14 раз! В третьей четверти гости не организовали мощный рывок и вырвались вперед на девять очков – 45:54.

К началу последней десятиминутки казалось, что зреет сенсация, но «Локо», благодаря усилиям Дорелла Райта и партнеров смог быстро сократить отставание и выйти вперед. Справиться с этим ударом «Нижний» не сумел.

В последней игре перед паузой ФИБА «Локомотив-Кубань» на домашней площадке одержал победу – 78:71 (20:21,17:15, 11:19, 30:16) и вышел на третью строчку в Единой лиге ВТБ.

В составе краснодарцев по 19 очков набрали Дмитрий Кулагин и Дорелл Райт, еще по 10 добавили ДжаДжуан Джонсон и Матеуш Понитка.

Свой следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 2 марта в «Баскет-Холле» против «Енисея». Начало в 16:00. Билеты от 150 рублей на сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU