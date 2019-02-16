ХК «Сочи» на выезде победил «Динамо»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-16T09:19:38+03:00

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Матч состоялся 15 февраля в Москве и закончился со счетом 3:2. «Динамо» следующий матч сыграет против челябинского «Трактора», а «Сочи» 17 февраля сразится против минского «Динамо» на выезде 18 февраля.

- Голами среди гостей отметились Владислав Калетник, Станислав Бочаров, Мартин Бакош. За динамовцев отличились Евгений Мозер и Мика Койвисто, - сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU