На Кубани 16 и 17 февраля синоптики обещают дождь и похолодание

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-16T09:25:33+03:00

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На выходных на севере региона прогнозируют осадки - дождь с мокрым снегом, а на Черноморском побережье возможны ливни. Ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 13-18 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре. - В Новороссийске ветер сильнее, прогнозируем порывы до 23 метров в секунду.

16 февраля ночью температура воздуха ночью опустится до минус 7-9° градусов, днем воздух прогреется до 5-7° градусов со знаком плюс. 17 февраля будет теплее. Температура ночью - около нуля, днем температура повысится до + 9° градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU