На Кубани снизят цену бензина с помощью новых автозаправок
Их появится 60
ФОТО: Архив "КП"
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На РИФ-2019 край заключил несколько многомиллиардных соглашений. Одним из них стал проект сети автоматических заправок. Их сделают на базе обычных АЗС, которые модернизируют.
- Преимущества новых АЗС в том, что у них выше скорость обслуживания и ничтожный риск пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба администрации края. – В крае разместят 60 таких станций. Это позволит создать 100 новых рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU