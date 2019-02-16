В Краснодаре администратор сауны украла деньги
Женщина унесла 12 тысяч рублей
ФОТО: Архив "КП"
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Заявил о краже владелец сауны, когда заметил во время ревизии пропажу денег. Администратор перестала отвечать на звонки.
- Полицейские отправились домой к подозреваемой не судимой 48-летней уроженке Красноярского края, - сообщает пресс-служба УМВД Краснодара. - Она приехала в Краснодар на заработки. Женщина призналась, что похитила деньги и больше на работы выходить не планировала. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
ИСТОЧНИК KP.RU